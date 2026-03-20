Что известно об украинских защитниках, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также На войне погиб соучредитель сообщества North Side Group Ярослав "Мажор" Чернышев
Что известно о трех павших воинах с Волыни?
Владимирский городской совет рассказал, что Михаилу Чикирде было 34 года. Он был старшим солдатом и погиб 14 марта на Купянском направлении.
Он до последнего вздоха оставался верным военной присяге, проявив несокрушимое мужество и преданность своему народу,
– написал председатель громады.
Смерть второго военнослужащего Василия Кравчука из поселка Турийск подтвердили по результатам ДНК-экспертизы. Он был пулеметчиком 6 Волынского пограничного отряда. В ряды ВСУ был призван с первого дня полномасштабной войны.
40-летнего воина считали пропавшим без вести с 6 февраля 2024 года в Авдеевке Покровского района. У него осталась мама и брат.
У Турийской общине объявлен трехдневный траур.
Еще одна потеря Волыни – 48-летний Виктор Михальчук. У Колковской общине рассказали, что он был жителем села Годомичи. Воин тоже считался пропавшим без вести несколько лет.
Он погиб 19 декабря 2022 года в Донецкой области во время стрелкового боя и артобстрела.
Виктор Михайлович был верен украинскому народу, предан военной присяге, мужественно выполнил свой долг, защищая родную землю,
– написали в общине.
О дате прощания с бойцами сообщат дополнительно.
Другие потери Украины
На фронте погиб Дмитрий Иваненко из Мирнограда. Он был мобилизован в апреле 2025 года, погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У мужчины остался сын, который теперь будет расти без отца.
Без папы также осталась 12-летняя девочка с Полтавщины – на фронте погиб 38-летний майор полиции Андрей Грабовый. Произошло это во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
Также на войне пал Роман Цвик, старший сержант из Киевской области. Свой последний бой он принял 25 января на Харьковщине. Воин служил в роте огневой поддержки одного из батальонов ТрО.