Что известно об украинских защитниках, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также На войне погиб соучредитель сообщества North Side Group Ярослав "Мажор" Чернышев

Что известно о трех павших воинах с Волыни?

Владимирский городской совет рассказал, что Михаилу Чикирде было 34 года. Он был старшим солдатом и погиб 14 марта на Купянском направлении.

Он до последнего вздоха оставался верным военной присяге, проявив несокрушимое мужество и преданность своему народу,

– написал председатель громады.

Смерть второго военнослужащего Василия Кравчука из поселка Турийск подтвердили по результатам ДНК-экспертизы. Он был пулеметчиком 6 Волынского пограничного отряда. В ряды ВСУ был призван с первого дня полномасштабной войны.

40-летнего воина считали пропавшим без вести с 6 февраля 2024 года в Авдеевке Покровского района. У него осталась мама и брат.

У Турийской общине объявлен трехдневный траур.

Еще одна потеря Волыни – 48-летний Виктор Михальчук. У Колковской общине рассказали, что он был жителем села Годомичи. Воин тоже считался пропавшим без вести несколько лет.

Он погиб 19 декабря 2022 года в Донецкой области во время стрелкового боя и артобстрела.

Виктор Михайлович был верен украинскому народу, предан военной присяге, мужественно выполнил свой долг, защищая родную землю,

– написали в общине.

О дате прощания с бойцами сообщат дополнительно.

Другие потери Украины