Об этом сообщает "Вечерний Киев" и North Side Group.

Что известно о гибели Ярослава Чернышева

Мне исполнилось 18, я закончил техникум и пошел через неделю после получения диплома в военкомат,

– вспоминал он в разговоре с Игорем Лаченковым.

Бойца приняли в 53-ю отдельную механизированную бригаду, где он прошел обучение и отправился на позиции в Зайцево Донецкой области.

"За первый месяц я немного привык к обстановке, потому что позиции находились достаточно близко к противнику, 100-150 метров. Даже на сегодняшнее время это считается достаточно близким контактом", – рассказывал "Мажор".

Служба продолжалась до конца 2018 года, после чего Ярослав ушел в гражданскую жизнь, работал в охране, но вскоре вернулся в армию в 2019 году. Затем он служил в 53-й бригаде, а в 2020 году перешел в 25-ю десантно-штурмовую бригаду.

"Потом я снова уволился и дал себе слово, что это точно все, конец. Больше никакой службы, никакой формы, уставов и т.д.", – говорил "Мажор" во время интервью.

Полномасштабное вторжение заставило его вернуться на фронт добровольцем.

Ту ночь я не спал, в чатах с ребятами мы ждали, что что-то точно будет. В 4 утра я решил, что все же надо ложиться спать. Полежал где-то минут 20, подхожу к окну, где на подоконнике стоял ноутбук, открываю, думаю посмотреть новости, переношу взгляд и вижу зарево,

– вспоминал первый день полномасштабного вторжения Ярослав.

После эвакуации родных он вернулся в Харьков и встал на оборону города.

"Из разных подразделений, в которых я служил, в настоящее время мало кто выжил. Многие ребята были одними из первых, кто встречал это нашествие в первые дни. Я всегда думал, что плакать надо будет потом, а сейчас делать работу", – подытожил в интервью Ярослав.

Сегодня, 19 марта, сообщество North Side Group объявило, что Ярослав "Мажор" Чернышев погиб на фронте.

