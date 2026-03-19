Про це повідомляє "Вечірній Київ" та North Side Group.

Що відомо про загибель Ярослава Чернишева

Мені виповнилося 18, я закінчив технікум і пішов через тиждень після отримання диплома у військкомат,

– згадував він у розмові з Ігорем Лаченковим.

Бійця прийняли до 53-ї окремої механізованої бригади, де він пройшов навчання і відправився на позиції у Зайцевому на Донеччині.

"За перший місяць я трохи звик до обстановки, бо позиції знаходилися достатньо близько до противника, 100-150 метрів. Навіть на сьогоднішній час це вважається достатньо близьким контактом", – розповідав "Мажор".

Служба тривала до кінця 2018 року, після чого Ярослав пішов у цивільне життя, працював у охороні, але невдовзі повернувся до армії у 2019 році. Потім він служив у 53-й бригаді, а у 2020 році перейшов до 25-ї десантно-штурмової бригади.

"Потім я знову звільнився і дав собі слово, що це точно все, кінець. Більше ніякої служби, ніякої форми, статутів тощо", – казав "Мажор" під час інтерв’ю.

Повномасштабне вторгнення змусило його повернутися на фронт добровольцем.

Ту ніч я не спав, в чатах з хлопцями ми чекали, що щось точно буде. О 4 ранку я вирішив, що все ж треба лягати спати. Полежав десь хвилин 20, підходжу до вікна, де на підвіконні стояв ноутбук, відкриваю, думаю подивитися новини, переношу погляд і бачу зарево,

– пригадував перший день повномасштабного вторгнення Ярослав.

Після евакуації рідних він повернувся до Харкова і став на оборону міста.

"З різних підрозділів, у яких я служив, на даний час мало хто вижив. Багато хлопців були одними з перших, хто зустрічав цю навалу в перші дні. Я завжди думав, що плакати треба буде потім, а зараз робити роботу", – підсумував у інтерв’ю Ярослав.

Сьогодні, 19 березня, спільнота North Side Group оголосила, що Ярослав "Мажор" Чернишев загинув на фронті.

