Що відомо про українських захисників, розповідає 24 Канал.

Що відомо про трьох полеглих воїнів з Волині?

Володимирська міська рада розповіла, що Михайлу Чикирді було 34 роки. Він був старшим солдатом і загинув 14 березня на Куп'янському напрямку.

Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, виявивши незламну мужність та відданість своєму народові,

– написав голова громади.

Смерть другого військовослужбовця Василя Кравчука з селища Турійськ підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Він був кулеметником 6 Волинського прикордонного загону. До лав ЗСУ був призваний з першого дня повномасштабної війни.

40-річного воїна вважали зниклим безвісти з 6 лютого 2024 року в Авдіївці Покровського району. У нього залишилася мама і брат.

У Турійській громаді оголошено триденну жалобу.

Ще одна втрата Волині – 48-річний Віктор Михальчук. У Колківській громаді розповіли, що він був мешканцем села Годомичі. Воїн теж вважався зниклим безвісти кілька років.

Він загинув 19 грудня 2022 на Донеччині під час стрілецького бою та артобстрілу.

Віктор Михайлович був вірний українському народові, відданий військовій присязі, мужньо виконав свій обов’язок, захищаючи рідну землю,

– написали у громаді.

Про дату прощання з бійцями повідомлять додатково.

