Трагическое известие сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

Что известно о Максиме Кузнецове?

Максим Кузнецов родился 4 февраля 1997 года.

Во время полномасштабной войны его призвали на военную службу в состав воинской части на должность радиотелефониста отделения управления командира батареи 3 минометного взвода минометной батареи 1 штурмового батальона.

Погиб военный 15 марта 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Лесное Запорожской области.

Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память, честь и почет Герою!

– добавил Игорь Полищук.

