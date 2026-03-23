Трагическое известие сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.
Что известно о Максиме Кузнецове?
Максим Кузнецов родился 4 февраля 1997 года.
Во время полномасштабной войны его призвали на военную службу в состав воинской части на должность радиотелефониста отделения управления командира батареи 3 минометного взвода минометной батареи 1 штурмового батальона.
Погиб военный 15 марта 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Лесное Запорожской области.
Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память, честь и почет Герою!
– добавил Игорь Полищук.
Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким Максима Кузнецова. Светлая память!
Они отдали свою жизнь за Украину
В результате тяжелых ранений в больнице скончался военный из Киевской области Алексей Рогачев. Он был водителем-электриком отделения управления командира минометной батареи штурмового батальона одной из воинских частей и получил ранения вблизи Чугуева на Харьковщине.
На передовой во время выполнения боевого задания погиб украинский музыкант и военнослужащий Дмитрий Гладиренко. Он был саксофонистом Городского дворца культуры в Чернигове и мечтал вернуться к музыке после войны.
В зоне боевых действий погиб соучредитель сообщества North Side Group Ярослав "Мажор" Чернышев. Родом из Харькова, он начал службу еще в 2016 году, а впоследствии полномасштабное вторжение заставило военного вернуться на фронт добровольцем.