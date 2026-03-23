Трагічну звістку повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Що відомо про Максима Кузнєцова?
Максим Кузнєцов народився 4 лютого 1997 року.
Під час повномасштабної війни його призвали на військову службу до складу військової частини на посаду радіотелефоніста відділення управління командира батареї 3 мінометного взводу мінометної батареї 1 штурмового батальйону.
Загинув військовий 15 березня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лісне Запорізької області.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!
– додав Ігор Поліщук.
Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та близьким Максима Кузнєцова. Світла пам'ять!
Вони віддали своє життя за Україну
Внаслідок важких поранень у лікарні помер військовий з Київської області Олексій Рогачов. Він був водієм-електриком відділення управління командира мінометної батареї штурмового батальйону однієї з військових частин та отримав поранення поблизу Чугуєва на Харківщині.
На передовій під час виконання бойового завдання загинув український музикант та військовослужбовець Дмитро Гладіренко. Він був саксофоністом Міського палацу культури в Чернігові та мріяв повернутися до музики після війни.
У зоні бойових дій загинув співзасновник спільноти North Side Group Ярослав "Мажор" Чернишев. Родом із Харкова, він розпочав службу ще у 2016 році, а згодом повномасштабне вторгнення змусило військового повернутися на фронт добровольцем.