Трагічну звістку повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Що відомо про Максима Кузнєцова?

Максим Кузнєцов народився 4 лютого 1997 року.

Під час повномасштабної війни його призвали на військову службу до складу військової частини на посаду радіотелефоніста відділення управління командира батареї 3 мінометного взводу мінометної батареї 1 штурмового батальйону.

Загинув військовий 15 березня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лісне Запорізької області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!

– додав Ігор Поліщук.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та близьким Максима Кузнєцова. Світла пам'ять!

Вони віддали своє життя за Україну