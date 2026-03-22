Трагічну звістку повідомила пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади.
Що відомо про Олексія Рогачова?
Олексій Рогачов народився у 1984 році: він був водієм-електриком відділення управління командира мінометної батареї штурмового батальйону однієї з військових частин.
На жаль, військовий помер 16 березня в одному з лікарняних закладів Києва, під час лікування важкого поранення, отриманого 28 лютого поблизу Чугуєва на Харківщині.
У Білоцерківській міській територіальній громаді зазначили, що військовий залишався вірним присязі на вірність українському народові та мужньо виконав свій обов'язок у бою за Україну.
Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким,
– додали в пресслужбі.
Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексія Рогачова. Вічна пам'ять!
Вони віддали своє життя за Україну
На фронті під час виконання бойового завдання загинув український музикант та військовослужбовець Дмитро Гладіренко. Він був саксофоністом Міського палацу культури в Чернігові та мріяв повернутися до музики після війни.
Під час ворожої дронової атаки загинув Денис Мирон, поліцейський Київської області. 29-річний правоохоронець помер під час виконання бойового завдання на Донеччині. У загиблого залишилась дружина, син та батьки.
У зоні бойових дій загинув співзасновник спільноти North Side Group Ярослав "Мажор" Чернишев. Родом із Харкова, він розпочав службу ще у 2016 році, а повномасштабне вторгнення змусило військового повернутися на фронт добровольцем.