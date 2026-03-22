Трагическое известие сообщила пресс-служба Белоцерковской городской территориальной общины.

Что известно об Алексее Рогачеве?

Алексей Рогачев родился в 1984 году: он был водителем-электриком отделения управления командира минометной батареи штурмового батальона одной из воинских частей.

К сожалению, военный умер 16 марта в одном из больничных учреждений Киева, во время лечения тяжелого ранения, полученного 28 февраля вблизи Чугуева на Харьковщине.

В Белоцерковской городской территориальной общине отметили, что военный оставался верным присяге на верность украинскому народу и мужественно выполнил свой долг в бою за Украину.

Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким,

– добавили в пресс-службе.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Рогачева. Вечная память!

Они отдали свою жизнь за Украину