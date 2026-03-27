Сумну звістку повідомили 26 березня в Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Що відомо про загибель Андрія Комарінця?

У Медичних силах ЗСУ розповіли про втрату – загинув Андрій Комарінець. Зазначається, що він був командиром військової частини А0318 та підполковником медичної служби.

Це важка й непоправна втрата для Медичних сил. Ми втратили відданого офіцера, професіонала своєї справи та людину честі,

– висловили співчуття побратими.

У повідомленні військових не вказано, за яких обставин обірвалось життя Комарінця.

ЗМІ дізнались з відкритих джерел, що командир очолював 61-й військовий мобільний шпиталь. Він підпорядковується Південному військово-медичному клінічному центру в Одесі.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Комарінця.

