Про це повідомляє Зеленодольська міська територіальна громада.

Дивіться також Відомі імена нацгвардійця та його доньки, яких Росія вбила у Франківську

Що відомо про загибель Олега Солодкого?

Під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність України, загинув солдат, гранатометник штурмового підрозділу Солодкий Олег Валерійович 1990 року народження.

Разом із родиною він свого часу переїхав із Курахового та оселився у Зеленодольську Дніпропетровської області, який став для нього новим домом. Коли почалася війна, не залишився осторонь – став до лав захисників.

Життя військового обірвалося 17 листопада 2025 року в Синельниківському районі Дніпропетровської області.