Трагічну звістку повідомила пресслужба Ківерцівської міської ради.

Максим Мурашко загинув на Курщині

Останній бій старший матрос Максим Мурашко прийняв 9 листопада 2024 року в районі населеного пункту Зелений Шлях Курської області Росії – автомобіль військового потрапив на вороже мінне загородження.

Відомо, що боєць народився у селі Старий Чарторийськ, навчався у Ківерцівській школі № 3, а згодом здобув вищу освіту в Луцькому державному політехнічному університеті.

До повномасштабного вторгнення він працював на місцевих підприємствах, був знаним механіком та слюсарем. Його пам'ятають як надзвичайно працьовиту та світлу людину,

– розповіли в Ківерцівській міській раді.

У захисника залишилися батьки та сестра. Зазначається також, що дату і місце прощання з Максимом Мурашком повідомлять згодом.

Низький уклін за подвиг, Максиме. Ти захищав наше мирне небо, а тепер сам став його частиною,

– додали в міській раді.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Мурашка. Вічна пам'ять Герою!

