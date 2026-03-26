Трагічну звістку повідомила пресслужба Ківерцівської міської ради.
Максим Мурашко загинув на Курщині
Останній бій старший матрос Максим Мурашко прийняв 9 листопада 2024 року в районі населеного пункту Зелений Шлях Курської області Росії – автомобіль військового потрапив на вороже мінне загородження.
Відомо, що боєць народився у селі Старий Чарторийськ, навчався у Ківерцівській школі № 3, а згодом здобув вищу освіту в Луцькому державному політехнічному університеті.
До повномасштабного вторгнення він працював на місцевих підприємствах, був знаним механіком та слюсарем. Його пам'ятають як надзвичайно працьовиту та світлу людину,
– розповіли в Ківерцівській міській раді.
У захисника залишилися батьки та сестра. Зазначається також, що дату і місце прощання з Максимом Мурашком повідомлять згодом.
Низький уклін за подвиг, Максиме. Ти захищав наше мирне небо, а тепер сам став його частиною,
– додали в міській раді.
Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Мурашка. Вічна пам'ять Герою!
