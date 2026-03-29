Его смерть стала большой потерей для родных и общества. Об этом сообщает Малинский городской совет.

Что известно о гибели воина?

Украина снова потеряла молодого защитника на фронте. В боях за независимость погиб 22-летний военный из Житомирской области – Матвей Бойко.

Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания 26 марта 2026 года вблизи населенного пункта Твердохлебово Сватовского района Луганской области.

Как стало известно, Матвей Бойко был жителем города Малин, что на Житомирщине. В обществе его вспоминают как отважного, искреннего и светлого парня, который не колеблясь стал на защиту Украины. Матвей служил гранатометчиком и участвовал в боевых действиях на востоке Украины, где идут ожесточенные бои.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Матвея Бойко. Вечная память и уважение Герою!

