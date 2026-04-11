Погибшие Владислав Трященко и Евгений Бережной были друзьями и служили в 1 корпусе НГУ "Азов". Об этом сообщили в Общественное Полтава.

Что известно о погибших военных?

Мать нацгвардейца Трященко рассказала, что сын всегда заботился о ней и поддерживал. С 16 лет он был участником "Центурии", а вскоре должно было исполниться три года, с тех пор, как стал на защиту Украины в Донецкой области.

Это большое горе и очень большая скорбь. Я не могу передать, что я сейчас чувствую. Я осталась одна на белом этом свете,

– сказала мать Любовь Трященко.

Нацгвардеец Евгений Бережной с позывным "Сова" женился за 2 месяца до гибели. Его жена Виктория рассказала, что муж всегда был для нее опорой.

Я даже не могу поверить, что его больше нет. Такое впечатление, что я ему в телеграме пишу, пишу, у меня ощущение, как будто он там на задании, просто не отвечает, а сейчас зайдет домой в дверь, я вот жду, пока он зайдет,

– сообщила Виктория Бережная.



Марш памяти по погибшим бойцам / Фото Суспільне Полтава

Товарищ погибших Евгений "Дёрик" рассказал, что с "Хоббитом" вместе пришли в "Азов", проходили БЗВП и ВЛК, изначально были рядом. По его словам, Трященко и Бережной были настоящим примером храбрости и сообразительности.

Военных похоронили на Аллее Героев Затуринского кладбища, где зажгли файеры и провели молитву украинского националиста.

