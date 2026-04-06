Владимир погиб как Герой во время выполнения боевого задания в населенном пункте Орехов Пологовского района Запорожской области. Произошло это 30 марта 2026 года, сообщает Обуховский городской совет.
Что известно о гибели Владимира Полегенького с Киевщины?
Владимир Полегенький защищал страну последние четыре года. Мужчину мобилизовали еще летом 2022 года. С тех пор он мужественно и самоотверженно выполнял свой воинский долг
Защитник имел звание солдата. Он служил мастером отделения ударных беспилотных авиационных комплексов взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты беспилотных авиационных комплексов мотопехотного батальона 118-й отдельной механизированной бригады.
Церемония прощания с Владимиром Полегеньким состоится 6 апреля 2026 года в 12:00 на его малой Родине – в селе Германовка. Там его и похоронят.
Обуховская община выражает искренние соболезнования маме Валентине Ивановне, сестре Надежде, дочери Веронике, гражданской жене Марии и ее дочери Софии, племянницам Анастасии и Юлии, всем родным, близким и собратьям,
– говорится в сообщении горсовета.
Потери Украины в войне против России: последние новости
На войне погиб 25-летний разведчик ГУР Антон Полюхович с позывным "Умник", боец батальона "Братство". Он прошел путь от капеллана до командира, участвовал в рейдах и боевых операциях, в частности на левом берегу Каховского водохранилища. За службу был награжден орденом "За мужество".
На войне за Украину отдал жизнь морской пехотинец с Тернопольщины Петр Герасимишин. Ему было 49 лет.
В Желтых Водах попрощались с военным Максимом Воронцовым – командиром отделения минометного взвода. Он погиб 19 марта во время эвакуации бойцов на позиции – его авто атаковал вражеский дрон. За время службы пережил 10 контузий и ранения, но каждый раз возвращался на фронт. У защитника остались жена и двое сыновей.