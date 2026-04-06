Владимир погиб как Герой во время выполнения боевого задания в населенном пункте Орехов Пологовского района Запорожской области. Произошло это 30 марта 2026 года, сообщает Обуховский городской совет.

Что известно о гибели Владимира Полегенького с Киевщины?

Владимир Полегенький защищал страну последние четыре года. Мужчину мобилизовали еще летом 2022 года. С тех пор он мужественно и самоотверженно выполнял свой воинский долг

Защитник имел звание солдата. Он служил мастером отделения ударных беспилотных авиационных комплексов взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты беспилотных авиационных комплексов мотопехотного батальона 118-й отдельной механизированной бригады.

Церемония прощания с Владимиром Полегеньким состоится 6 апреля 2026 года в 12:00 на его малой Родине – в селе Германовка. Там его и похоронят.

Обуховская община выражает искренние соболезнования маме Валентине Ивановне, сестре Надежде, дочери Веронике, гражданской жене Марии и ее дочери Софии, племянницам Анастасии и Юлии, всем родным, близким и собратьям,

– говорится в сообщении горсовета.

