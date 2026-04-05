Печальную весть сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Смотрите также Умер Петр Приймак – солист Национальной оперы Украины

Что известно о смерти Асана Джемилева?

В возрасте 88 лет умер Асан Джемилев. Его не стало 4 апреля 2026 года в Бахчисарае, временно оккупированный Крым.

Рефат Чубаров напомнил, что Джемилев был ветераном крымскотатарского национального движения. Также известно, что это старший брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Его жизненный путь неразрывно связан с борьбой крымскотатарского народа за свои права, честь и будущее,
выразили соболезнования в Меджлисе крымскотатарского народа

Отмечается, что похоронят ветерана 5 апреля в Бахчисарае.

Кого недавно потеряла Украина?

  • 5 апреля стало известно о смерти Петра Приймака – солиста Национальной оперы Украины, заслуженного артиста. Он был также лауреатом Всеукраинского конкурса камерных ансамблей и Международного музыкального конкурса имени Николая Лысенко.

  • На войне погиб разведчик Антон "Умник" Полюхович. Он захватил пленных во время рейда на Каховское водохранилище и был награжден орденом "За мужество".

  • 3 апреля отошел в небытие Борис Зименковский. Он был ректором ЛНМУ имени Даниила Галицкого с 1998 до 2023 года.