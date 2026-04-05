Печальную весть сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Что известно о смерти Асана Джемилева?

В возрасте 88 лет умер Асан Джемилев. Его не стало 4 апреля 2026 года в Бахчисарае, временно оккупированный Крым.

Рефат Чубаров напомнил, что Джемилев был ветераном крымскотатарского национального движения. Также известно, что это старший брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Его жизненный путь неразрывно связан с борьбой крымскотатарского народа за свои права, честь и будущее,

– выразили соболезнования в Меджлисе крымскотатарского народа

Отмечается, что похоронят ветерана 5 апреля в Бахчисарае.

