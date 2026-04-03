Трагическое известие сообщили в учебном заведении.
Что известно о смерти Бориса Зименковского?
Ночью не стало Бориса Семеновича Зименковского. В 1998-2023 годах он был ректором Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.
Зименковский также был доктором фармацевтических наук, профессором, академиком НАМН Украины, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, почетным доктором Люблинского медицинского университета, действительным членом ряда общественных академий (АНВОУ, АНТКУ, МАНТИ, УАН, Нью-Йоркской АН).
В университете отметили, что коллектив выражает соболезнования семье покойного. Там подчеркнули, что он был выдающимся ученым, педагогом, внесшим значительный вклад в науку и образование
Сегодня не стало Бориса Зименковского – многолетнего ректора Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, человека, который посвятил свою жизнь медицине, образованию и развитию университетского сообщества. Его имя навсегда останется связано с целой эпохой в истории университета. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и всему медицинскому сообществу,
– говорится в сообщении главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
29 марта умер Виллен Захарович Новак в возрасте 88 лет. Новак был известным режиссером, сценаристом, актером и его работы неоднократно отмечали на международных фестивалях.
Во время вражеской атаки на Винницу 24 марта погиб доктор технических наук, профессор, выдающийся ученый Борис Авксентюк. Он воспитал не одно молодое поколение.
20 марта умер Почётный Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет в возрасте 97 лет от обострения хронических болезней. Филарет был ключевым деятелем украинского церковного движения за независимость, назывался Герой Украины.