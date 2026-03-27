Трагическое известие сообщили на странице Винницкого торгово-экономического института ДТЭУ.
Что известно о погибшем?
В учебном заведении рассказали, что Борис Петрович Авксентюк с 2001 по 2022 год работал на кафедре товароведения, экспертизы и торгового предпринимательства.
Профессор воспитал не одно молодое поколение и был высококвалифицированным специалистом, а также человеком большой культуры, мудрости и достоинства.
Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто имел честь работать и учиться рядом,
– написали в институте.
Там также добавили, что церемония прощания с профессором состоится 27 марта:
- 12:00 – прощание в похоронном бюро Реквием (ул. Батожская, 12 );
- 13:00 – захоронение на Центральном кладбище (ул. Подлесная (Анастасии Медвидь), 2а).
"Борис Петрович был хорошим человеком, профессионал своего дела, интересный собеседник, отзывчивый и внимательный коллега", – поделилась воспоминаниями Алена Танасийчук.
Напомним, что ночью и днем 24 марта Россия осуществила масштабную атаку по Украине, применив дроны, крылатые и баллистические ракеты. Под обстрелами оказались Полтава, Запорожье, Днепр, Киев, Харьковская и Винницкая области и другие регионы. Днем удару подвергся и Львов – один из дронов попал в здание в центре города. Также под атакой оказалась Тернопольская область.
Чьи еще жизни оборвались из-за войны?
Во время эвакуации пассажиров из-за угрозы российского обстрела на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница Илона Вовк – ее смертельно травмировал встречный поезд.
Ранее в Харькове в результате ракетного удара оборвались жизни учительницы Елены Удовиченко и ее сына Гордея.
Кроме того, на фронте погиб 25-летний военный с Волыни Максим Мурашко – его авто подорвалось на мине в Курской области России.