Трагическое известие сообщили на странице Винницкого торгово-экономического института ДТЭУ.

Что известно о погибшем?

В учебном заведении рассказали, что Борис Петрович Авксентюк с 2001 по 2022 год работал на кафедре товароведения, экспертизы и торгового предпринимательства.

Профессор воспитал не одно молодое поколение и был высококвалифицированным специалистом, а также человеком большой культуры, мудрости и достоинства.

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто имел честь работать и учиться рядом,

– написали в институте.

Там также добавили, что церемония прощания с профессором состоится 27 марта:

12:00 – прощание в похоронном бюро Реквием (ул. Батожская, 12 );

13:00 – захоронение на Центральном кладбище (ул. Подлесная (Анастасии Медвидь), 2а).

"Борис Петрович был хорошим человеком, профессионал своего дела, интересный собеседник, отзывчивый и внимательный коллега", – поделилась воспоминаниями Алена Танасийчук.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Авксентюка. Светлая память!

Напомним, что ночью и днем 24 марта Россия осуществила масштабную атаку по Украине, применив дроны, крылатые и баллистические ракеты. Под обстрелами оказались Полтава, Запорожье, Днепр, Киев, Харьковская и Винницкая области и другие регионы. Днем удару подвергся и Львов – один из дронов попал в здание в центре города. Также под атакой оказалась Тернопольская область.

