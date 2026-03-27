Трагічну звістку повідомили на сторінці Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ.
Що відомо про загиблого?
У навчальному закладі розповіли, що Борис Петрович Авксентюк з 2001 по 2022 рік працював на кафедрі товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва.
Професор виховав не одне молоде покоління й був висококваліфікованим фахівцем, а також людиною великої культури, мудрості й гідності.
Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях усіх, хто мав честь працювати й навчатися поруч,
– написали в інституті.
Там також додали, що церемонія прощання із професором відбудеться 27 березня:
- 12:00 – прощання в похоронному бюро Реквієм (вул. Батозька, 12 );
- 13:00 – поховання на Центральному кладовищі (вул. Підлісна (Анастасії Медвідь), 2а).
"Борис Петрович був хорошою людиною, професіонал своєї справи, цікавий співрозмовник, чуйний та уважний колега", – поділилася спогадами Альона Танасійчук.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Бориса Авксентюка. Світла пам'ять!
Нагадаємо, що вночі й удень 24 березня Росія здійснила масштабну атаку по Україні, застосувавши дрони, крилаті та балістичні ракети. Під обстрілами опинилися Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Харківська й Вінницька області та інші регіони. Удень удару зазнав і Львів – один із дронів влучив у будівлю в центрі міста. Також під атакою опинилася Тернопільська область.
Чиї ще життя обірвалися через війну?
Під час евакуації пасажирів через загрозу російського обстрілу на Одеській залізниці загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк – її смертельно травмував зустрічний потяг.
Раніше в Харкові внаслідок ракетного удару обірвалися життя вчительки Олени Удовиченко та її сина Гордія.
Крім того, на фронті загинув 25-річний військовий із Волині Максим Мурашко – його авто підірвалося на міні в Курській області Росії.