Відповідну інформацію повідомили Харківський ліцей №6 та Федерація хокею України.

Дивіться також Евакуювались вже вдруге: щемка історія літньої пари, яку вивезли з-під лінії фронту

Що відомо про загиблих через удар?

Згідно з оприлюдненою інформацією, Олена Удовиченко працювала вчителькою початкових класів у ліцеї №6 у Харкові. У навчальному закладі згадують загиблу як чуйну та відкриту жінку, яка завжди була готова допомогти.

Вона вміла підтримати в скрутну хвилину, надихала своїх маленьких учнів на досягнення й відкриття. Кажуть, що вчителі початкових класів закладають фундамент людської долі, і Олена Михайлівна робила це з безмежною любов’ю, даруючи кожній дитині частинку свого материнського тепла,

– ідеться у публікації.

Маленький Гордій навчався у тому ж ліцеї, де працювала його мама. Хлопчика згадують як странного та вихованого учня. Також дитина захоплювалася хокеєм, відомо, що Гордій був гравцем команди "Білий Барс".

"Ми пам’ятаємо його усмішку, старанність на льоду і радість… Сьогодні ми втратили не лише юного хокеїста та його маму. Ми втратили частину нашої великої хокейної родини", – написали у федерації про трагедію.



Гордій захоплювався хокеєм / Федерація хокею України

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих Олени та Гордія. Вічна пам'ять.

Які деталі ракетного удару відомі?