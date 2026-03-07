Про наслідки ворожої атаки по Харкову розповіли в ДСНС. Ситуацію в місті після російського обстрілу висвітлює і місцева влада.

Що відомо про обстріл Харкова?

Влучання сталося у Київсьому районі міста. Рятувальники уточнили, що обстріл спричинив руйнування під'їзду з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир 4-го та 5-го поверхів сусіднього будинку.

Станом на 6:20 з-під завалів будинку дістали тіла трьох людей. Водночас під завалами, за даними мера Харкова Ігора Терехова, можуть перебувати ще понад 10 людей.

Наслідки влучання по п'ятиповерхівці у Харкові: дивіться фото ДСНС

Десятеро людей отримали поранення або пережили гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих – хлопчики віком 6 і 11 років та 17-річна дівчина. Трьох поранених госпіталізували. За його словами, у більшості травмованих уламкові поранення та переломи кінцівок.

У ДСНС зазначили, що роботи з ліквідації пожежі та пошуково-рятувальні роботи тривають. Зруйновані близько 20 квартир, сказав Синєгубов. Водночас за словами Терехова, відомо про пошкодження щонайменше 17 будинків.

Також відомо, що на місці влучання знайшли уламки ракети, якою вдарили по місту, її тип встановлюють.

Ліквідація наслідків ворожої атаки у Харкові: дивіться відео ДСНС

Де ще гриміли вибухи цієї ночі та які наслідки ударів?