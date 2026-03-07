Соответствующую информацию сообщили Харьковский лицей №6 и Федерация хоккея Украины.
Что известно о погибших из-за удара?
Согласно обнародованной информации, Елена Удовиченко работала учительницей начальных классов в лицее №6 в Харькове. В учебном заведении вспоминают погибшую как отзывчивую и открытую женщину, которая всегда была готова помочь.
Она умела поддержать в трудную минуту, вдохновляла своих маленьких учеников на достижения и открытия. Говорят, что учителя начальных классов закладывают фундамент человеческой судьбы, и Елена Михайловна делала это с безграничной любовью, даря каждому ребенку частичку своего материнского тепла,
– говорится в публикации.
Маленький Гордей учился в том же лицее, где работала его мама. Мальчика вспоминают как странного и воспитанного ученика. Также ребенок увлекался хоккеем, известно, что Гордей был игроком команды "Белый Барс".
"Мы помним его улыбку, усердие на льду и радость... Сегодня мы потеряли не только юного хоккеиста и его маму. Мы потеряли часть нашей большой хоккейной семьи", – написали в федерации о трагедии.
Гордей увлекался хоккеем / Федерация хоккея Украины
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших Елены и Гордея. Вечная память.
Какие детали ракетного удара известны?
Ночью в Харькове прогремела серия взрывов, россияне атаковали город баллистикой. Произошло попадание по многоэтажке в Киевском районе. Также было попадание БпЛА в промышленной зоне Основянского района.
Известно, что пострадали 15 человек. В больницы госпитализировали четырех раненых, среди них – 11-летний мальчик, который находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Еще один 6-летний мальчик получил ушибы.
Всего из-под завалов разрушенного подъезда 5-этажного жилого дома спасатели деблокировали тела десяти погибших людей и еще фрагменты тела. Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.