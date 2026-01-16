Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, правоохранители продолжают эвакуировать людей, которые живут близко к линии соприкосновения. На этот раз они спасли пожилую пару, которая проживала примерно в 10 – 15 километрах от границы с Россией. Россия уничтожила их дом

Как эвакуировали пару?

По словам Черненко, полицейские из подразделения "Белый Ангел" постоянно эвакуируют с прифронтовых территорий. Все чаще поступают заявки от пожилых людей, которые не имеют возможности самостоятельно выбраться.

Надежда и Владимир проживали на Днепропетровщине, но и туда дошла линия фронта. Они решили эвакуироваться в квартиру госпожи Надежды в Харьковскую область. Но Россия и там разрушила их дом. Поэтому пришлось идти на эвакуацию во второй раз.

Владимир ранее перенес инсульт, ему трудно передвигаться. Но пара все равно решилась уехать. Сейчас они находятся в Харькове, где их расселят или в общежитие, или в шелтер.

Благодарность всем, кто занимается эвакуацией. И большая просьба к людям, чьи родственники находятся на прифронтовых территориях. Не затягивайте с эвакуацией до последнего. Выезжайте быстрее, пока есть возможность,

– подчеркнула Черненко.

Эвакуация с прифронтовых территорий – непростое дело. Ведь враг часто охотится на автомобили. К примеру, 14 января оккупанты ударили FPV-дроном по служебной машине, на которой осуществляли эвакуацию. К счастью, никто не пострадал.

Российские удары по Харьковщине: коротко