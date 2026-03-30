Трагическое известие сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в фейсбуке.

Вас также может заинтересовать За парнем Евы Мишаловой, которого убили на Бали, следили в течение месяца

Команда союза выразила искренние соболезнования семье и близким Виллена Захаровича.

Это большая потеря для каждого, кто имел честь знать Мастера и работать с ним. Прощайте, Виллен Захарович. Вы работали не зря, и поэтому благодарная память о вас будет долгой,

– говорится в посте.

Информацию о времени и месте захоронения Виллена Захаровича Новака объявят позже. Причину смерти пока не разглашают.

Заметим, что накануне стало известно о смерти 24-летнего режиссера Сергея Сасина, который страдал онкологическим заболеванием. Об этом сообщили его близкие на странице в фейсбуке.

Что известно о Виллене Новаке?

Будущий режиссер родился на Житомирщине, в селе Глезне. Образование получил в Киевском кинотехникуме и Киевском институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

Свой путь в кино он начал еще в 1950-х на студии имени Александра Довженко. Впоследствии его творческим домом стала Одесса. Виллен признавался: "Одесса для меня – это не просто город. Это воздух, которым дышишь, и море, которое дает силы снимать даже тогда, когда кажется, что все уже сказано".

За годы карьеры он создал известные фильмы, в частности "Гу-га", "Принцесса на бобах", "Вторжение" и "Ринг". Его работы неоднократно отмечали на международных фестивалях. Даже в почтенном возрасте Новак продолжал работать: в 2021 году вышла его лента "Почему я жив", которая получила награды на Europe Film Festival в Великобритании и Future of Film Awards.

Трейлер к фильму "Почему я жив": смотрите видео онлайн