Трагічну звістку повідомили у навчальному закладі.
Що відомо про смерть Бориса Зіменковського?
Уночі не стало Бориса Семеновича Зіменковського. У 1998 – 2023 роках він був ректором Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Зіменковський також був доктором фармацевтичних наук, професором, академіком НАМН України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, почесним доктором Люблінського медичного університету, дійсним членом ряду громадських академій (АНВОУ, АНТКУ, МАНТІ, УАН, Нью-Йоркської АН, НТШ) тощо.
В університеті зазначили, що колектив висловлює співчуття родині покійного. Там підкреслили, що він був визначним ученим, педагогом, який зробив значний внесок в науку та освіту
Сьогодні не стало Бориса Зіменковського – багаторічного ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, людини, яка присвятила своє життя медицині, освіті та розвитку університетської спільноти. Його ім’я назавжди залишиться пов’язаним із цілою епохою в історії університету. Щирі співчуття рідним, близьким, колегам, учням і всій медичній спільноті,
– йдеться у повідомленні очільника Львівської ОВА Максима Козицького.
Втрати України: останні новини
29 березня помер Віллен Захарович Новак у віці 88 років. Новак був відомим режисером, сценаристом, актором, і його роботи неодноразово відзначали на міжнародних фестивалях.
Під час ворожої атаки на Вінницю 24 березня загинув доктор технічних наук, професор, видатний науковець Борис Авксентюк. Він виховав не одне молоде покоління.
20 березня помер Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у віці 97 років від загострення хронічних хвороб. Філарет був ключовим діячем українського церковного руху за незалежність, мав звання Герой України.