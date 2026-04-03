Трагічну звістку повідомили у навчальному закладі.

Що відомо про смерть Бориса Зіменковського?

Уночі не стало Бориса Семеновича Зіменковського. У 1998 – 2023 роках він був ректором Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Зіменковський також був доктором фармацевтичних наук, професором, академіком НАМН України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, почесним доктором Люблінського медичного університету, дійсним членом ряду громадських академій (АНВОУ, АНТКУ, МАНТІ, УАН, Нью-Йоркської АН, НТШ) тощо.

В університеті зазначили, що колектив висловлює співчуття родині покійного. Там підкреслили, що він був визначним ученим, педагогом, який зробив значний внесок в науку та освіту

Сьогодні не стало Бориса Зіменковського – багаторічного ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, людини, яка присвятила своє життя медицині, освіті та розвитку університетської спільноти. Його ім’я назавжди залишиться пов’язаним із цілою епохою в історії університету. Щирі співчуття рідним, близьким, колегам, учням і всій медичній спільноті,

– йдеться у повідомленні очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

