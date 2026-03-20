Про це повідомили у Православній церкві України.

Що відомо про патріарха Філарета?

Як розповіли у ПЦУ, Філарет помер від наслідків загострення хронічних хвороб на 77 році чернецтва та на 65 році архієрейства.

Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета,

– написав митрополит Епіфаній.

Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995 – 2018 роках і був одним із ключових діячів українського церковного руху за незалежність. З 1995 року мав титул Патріарха Київського і всієї Руси-України.

За свою церковну, громадську та миротворчу діяльність він був нагороджений численними церковними та світськими нагородами. А у січні 2019 року отримав найвищу державну відзнаку – звання Герой України.

Як зазначили у ПЦУ, саме завдяки рішенню та свідомій позиції Філарета стало можливим проведення 15 грудня 2018 року Об'єднавчого Собору в Святій Софії у Києві, організаційне створення єдиної помісної Православної Церкви України та отримання Томосу про автокефалію.

"Ми завжди пам'ятатимемо настанови Патріарха Філарета про важливість підтримання єдності Української Церкви навколо Київського Престолу. Пам'ятатимемо і виконуватимемо також його уроки й настанови про важливість соборності, про смирення перед волею Божою і волею повноти Церкви, про віддане служіння Богу, Церкві Христовій та українському народу", – додав митрополит Епіфаній.

Про розклад заходів прощання зі спочилим Патріархом, його відспівування та поховання буде повідомлено пізніше.