Про це повідомляє Православна церква України.

У якому стані Філарет?

Згідно з оприлюдненою інформацією, його госпіталізували до лікарні у понеділок, 9 березня. Патріарх станом на зараз перебуває під регулярним наглядом персоналу медичного закладу, його стан намагаються стабілізувати.

У порівнянні з моментом госпіталізації спостерігається певне покращення показників, але критичні загрози через загострення хронічних хвороб та похилий вік зберігаються. Просимо продовжувати молитву про здоровʼя Святійшого Патріарха Філарета,

– ідеться у повідомленні.

До цього повідомляли про те, що його госпіталізація стала наслідком загострення хронічних захворювань. Більш детальної інформації стосовно ситуації та його стану на момент публікації у ПЦУ не оприлюднювали.

Що відомо про Філарета?

Протягом багатьох років, ще з 1995, він очолював Українську православну церкву (Київського патріархату). У грудні 2018 року ПЦУ, яка отримала Томос, назвала Філарета своїм Почесним патріархом. Наразі йому 97 років.

Незадовго після початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме у червні 2022 року, він закликав до об’єднавчого собору "трьох гілок українського православ'я", маючи на увазі УПЦ МП, ПЦУ та УПЦ Київського патріархату.

Раніше повідомляли, що він народився 23 січня 1929 року на Донеччині. Освіту здобув у Московській духовній академії, а з 1962 року став єпископом. У 1992 році ініціював створення УПЦ КП, яку очолив за 3 роки.