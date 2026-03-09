Про це повідомили 9 березня на фейсбук-сторінці УПЦ Київського Патріархату.

У якому стані Філарет?

Як повідомили у церкві, Святійшого патріарха Філарета госпіталізували до лікарні у Києві через погіршення стану здоров'я. Наразі йому 97 років.

В УПЦ КП запевнили, що патріарх перебуває під наглядом лікарів. Вони надають йому необхідну допомогу.

"Закликаємо архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров'я і одужання Святійшого Патріарха Філарета", – закликали в церкві.