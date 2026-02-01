Зі стін собору на прихожан дивилися зображення останнього російського царя Миколи ІІ та членів його родини. Про таке розповів народний депутат Ігор Гузь на своїй Facebook-сторінці.

Що відомо про російський слід в Успенському соборі на Волині?

За словами нардепа, який і порушив це питання в соцмережах, у цій філії РПЦ в Україні довгий час молилися на російських царів. Йдеться, власне, про царя Миколу ІІ та його родину.

Він зауважив, що у Російській Православній Церкві та в традиції, яку приймає УПЦ, їх канонізували у 2000 році як страстотерпців.

Напередодні, 31 січня, у Свято-Успенському кафедральному соборі вперше пролунало богослужіння українською мовою. Літургію звершив Предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Епіфаній. У спільній молитві взяли участь мешканці міста та навколишніх громад.

Довідково: Цей собор є однією з найдавніших православних святинь регіону. Храм зведений у XII столітті за часів князя Мстислава Ізяславича і століттями відігравав ключову роль у духовному житті Волинської землі. Починаючи з 1944 року святиня перебувала у користуванні Російської православної церкви, а згодом – УПЦ Московського патріархату. Лише у 2025 році після завершення всіх правових процедур держава передала храм Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.

