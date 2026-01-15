Школу очолює ФОП, що є незаконно. Заклад освіти розшукали журналісти Суспільного Черкащини, передає 24 Канал.

Що відомо про гімназію УПЦ МП на Черкащині?

У гімназії навчається близько 100 учнів з першого по одинадцятий клас. Офіційно заклад зареєстрований як ФОП третьої групи з видом діяльності "репетиторство", ліцензії на навчання дітей він не має.

Під час конференції "Пасхальні освітянські зустрічі" 2 травня 2025 року директорка гімназії Катерина Дегтеренко представила заклад учасникам. Вона розповіла, що школа знаходиться за 30 кілометрів від Черкас у селі Чорнявка на території площею п’ять гектарів, де розміщена ферма. За словами Дегтеренко, більшість дітей приїжджають із міста.

"Наша гімназія розташована не в місті, не в Черкасах. Вона розташована за 30 кілометрів, у селі Чорнявка. На сьогодні у нас із села навчається тільки одна дитина, а всі діти їздять із міста до нас. Школи такої, як у нас, немає у всій Україні. При нашій гімназії є велика територія в пʼять гектарів, на якій розташована ферма. Тобто у нас є городи, кури, кози, корови", – зазначила Дегтеренко.

Директорка додала, що не має педагогічної освіти, але очолює школу. Крім загальноосвітньої програми, діти вивчають "Основи православної культури", "Церковнослов’янську мову", "Церковний спів", "Житія святих" та "Каліграфію".

Староста села Василь Супрун розповів, що власники закладу приїхали сюди близько 10 років тому, займалися тваринництвом і придбали кілька будинків із земельними ділянками. Територія огороджена, доступу для сторонніх немає, дітей привозять автобусами, усі п’ять гектарів закриті парканом із кодовими замками.

Журналісти поспілкувалися з Дегтеренко. Вона наголосила, що очолює не школу, а ФОП, що надає репетиторські послуги. Всі вчителі офіційно працевлаштовані, і навчання в основному проходить для початкових класів.

"У нас не школа. Дивіться, дуже, плутають нас і приклеюють ярлик такий. Ми – надавачі репетиторських послуг. Я зареєстрований ФОП – ФОП Дегтеренко. Знаходжусь на третій групі оподаткування, де повністю у мене у КВЕДах прописано, що я маю право займатися репетиторською діяльністю. У мене офіційно працевлаштовані вчителі. В основному – це початкова школа", – сказала Дегтеренко.

Мовна омбудсменка Надія Лещик зауважила, що приватний заклад загальної середньої освіти може створювати лише юридична особа, а ФОП цього права не має. У Державній службі якості освіти уточнили, що ліцензія не потрібна лише для позашкільної діяльності, але є обов’язковою для дошкільних і всіх трьох рівнів шкільної освіти.

У відомстві підкреслили, що батьки, обираючи заклади без ліцензії, беруть на себе ризики: діти можуть не отримати офіційні документи про закінчення навчання, що ускладнить реєстрацію на іспити, вступ до університету чи подальше працевлаштування.

