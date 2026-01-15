Школу возглавляет ФЛП, что является незаконным. Учебное заведение разыскали журналисты Общественного Черкасской области, передает 24 Канал.

Что известно о гимназии УПЦ МП в Черкасской области?

В гимназии учится около 100 учеников с первого по одиннадцатый класс. Официально заведение зарегистрировано как ФЛП третьей группы с видом деятельности "репетиторство", лицензии на обучение детей у него нет.

Во время конференции "Пасхальные образовательные встречи" 2 мая 2025 года директор гимназии Екатерина Дегтеренко представила заведение участникам. Она рассказала, что школа находится в 30 километрах от Черкасс в селе Чернявка на территории площадью пять гектаров, где размещена ферма. По словам Дегтеренко, большинство детей приезжают из города.

"Наша гимназия расположена не в городе, не в Черкассах. Она расположена в 30 километрах, в селе Чернявка. На сегодня у нас из села учится только один ребенок, а все дети ездят из города к нам. Школы такой, как у нас, нет во всей Украине. При нашей гимназии есть большая территория в пять гектаров, на которой расположена ферма. То есть у нас есть огороды, куры, козы, коровы", – отметила Дегтеренко.

Директор добавила, что не имеет педагогического образования, но возглавляет школу. Кроме общеобразовательной программы, дети изучают "Основы православной культуры", "Церковнославянский язык", "Церковное пение", "Жития святых" и "Каллиграфию".

Староста села Василий Супрун рассказал, что владельцы заведения приехали сюда около 10 лет назад, занимались животноводством и приобрели несколько домов с земельными участками. Территория ограждена, доступа для посторонних нет, детей привозят автобусами, все пять гектаров закрыты забором с кодовыми замками.

Журналисты пообщались с Дегтеренко. Она подчеркнула, что возглавляет не школу, а ФЛП, предоставляющее репетиторские услуги. Все учителя официально трудоустроены, и обучение в основном проходит для начальных классов.

"У нас не школа. Смотрите, очень, путают нас и приклеивают ярлык такой. Мы – предоставители репетиторских услуг. Я зарегистрирован ФЛП – ФЛП Дегтеренко. Нахожусь на третьей группе налогообложения, где полностью у меня в КВЭДах прописано, что я имею право заниматься репетиторской деятельностью. У меня официально трудоустроены учителя. В основном – это начальная школа", – сказала Дегтеренко.

Языковой омбудсмен Надежда Лещик отметила, что частное заведение общего среднего образования может создавать только юридическое лицо, а ФЛП этого права не имеет. В Государственной службе качества образования уточнили, что лицензия не нужна только для внешкольной деятельности, но является обязательной для дошкольных и всех трех уровней школьного образования.

В ведомстве подчеркнули, что родители, выбирая заведения без лицензии, берут на себя риски: дети могут не получить официальные документы об окончании обучения, что усложнит регистрацию на экзамены, поступление в университет или дальнейшее трудоустройство.

