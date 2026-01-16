Про це поінформував Олексій Кулеба. Деталі послаблення комендантської години передає 24 Канал.

Якими будуть нові правила?

На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до Пунктів Незламності можна цілодобово. Перепустки для цього не потрібні.

Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності. Громадський транспорт – за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.

Зазначимо, що Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є:

автономне живлення;

опалення;

стабільний зв'язок;

подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.

Підприємствам, які офіційно виконують функції Пунктів Незламності, надається можливість працювати у цілодобовому режимі сім днів на тиждень.

Усі відповідні рішення ухвалюються виключно Радою оборони міста Києва за участі сил безпеки, самовільних рішень на місцях не буде.

Кулеба також зазначив, що найближчим часом очікується перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва.