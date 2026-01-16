Об этом проинформировал Алексей Кулеба. Детали ослабления комендантского часа передает 24 Канал.
Какими будут новые правила?
На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов Несокрушимости можно круглосуточно. Пропуска для этого не нужны.
Разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Несокрушимости. Общественный транспорт – по решению местных властей, исходя из ситуации с безопасностью.