О смерти Петра Приймака сообщил художественный руководитель оперы Анатолий Соловьяненко на своей странице в фейсбуке.

Утро Вербного воскресенья принесло нам печальную весть – отошел в вечность ведущий солист театра, заслуженный артист Украины Петр Приймак. В это трудно поверить, это трудно принять, ведь только позавчера он пел в опере "Кармен". Как оказалось – в последний раз... Светлая тебе память, дорогой друг,

– написал Анатолий Соловьяненко.

В то же время он не раскрыл причину смерти Приймака и не сообщил дату прощания с артистом.

На сайте Национальной оперы Украины отмечается, что Петр Приймак является выпускником Киевской консерватории имени Петра Ильича Чайковского (ныне Национальная музыкальная академия Украины).

С 1993 году был солистом Национальной оперы Украины. Приймак – лауреат Всеукраинского конкурса камерных ансамблей и Международного музыкального конкурса имени Николая Лысенко.

Он пел не только на оперных сценах Украины, но и за рубежом, в частности во Франции, Дании, Канаде, Японии, Германии, Швейцарии, Венгрии. В 2005 году стал заслуженным артистом Украины.

Приймак выступал вместе с братом Павлом, который также имеет звание заслуженного артиста Украины. Кроме того, преподавал на кафедре камерного пения Национальной музыкальной академии Украины.

