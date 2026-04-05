О смерти Петра Приймака сообщил художественный руководитель оперы Анатолий Соловьяненко на своей странице в фейсбуке.
Утро Вербного воскресенья принесло нам печальную весть – отошел в вечность ведущий солист театра, заслуженный артист Украины Петр Приймак. В это трудно поверить, это трудно принять, ведь только позавчера он пел в опере "Кармен". Как оказалось – в последний раз... Светлая тебе память, дорогой друг,
– написал Анатолий Соловьяненко.
В то же время он не раскрыл причину смерти Приймака и не сообщил дату прощания с артистом.
На сайте Национальной оперы Украины отмечается, что Петр Приймак является выпускником Киевской консерватории имени Петра Ильича Чайковского (ныне Национальная музыкальная академия Украины).
С 1993 году был солистом Национальной оперы Украины. Приймак – лауреат Всеукраинского конкурса камерных ансамблей и Международного музыкального конкурса имени Николая Лысенко.
Он пел не только на оперных сценах Украины, но и за рубежом, в частности во Франции, Дании, Канаде, Японии, Германии, Швейцарии, Венгрии. В 2005 году стал заслуженным артистом Украины.
Приймак выступал вместе с братом Павлом, который также имеет звание заслуженного артиста Украины. Кроме того, преподавал на кафедре камерного пения Национальной музыкальной академии Украины.
Кто из известных людей умер недавно?
Напомним, 29 марта умер Владимир Комаров – артист "Маски-шоу". Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. Ему было 62 года.
С Комаровым попрощались 1 апреля в Одессе. Церемония состоялась в Свято-Пантелеймоновском мужском монастыре. Провести артиста в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги, среди которых актер Борис Барский.
Владимира похоронили на Таировском кладбище.