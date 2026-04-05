Про смерть Петра Приймака повідомив художній керівник опери Анатолій Солов'яненко на своїй сторінці у фейсбуці.

Ранок Вербної неділі приніс нам сумну звістку – відійшов у вічність провідний соліст театру, заслужений артист України Петро Приймак. У цей важко повірити, це важко прийняти, адже лише позавчора він співав в опері "Кармен". Як виявилося – востаннє… Світла тобі пам'ять, дорогий друже,

– написав Анатолій Солов'яненко.

Водночас він не розкрив причину смерті Приймака та не повідомив дату прощання з артистом.

На сайті Національної опери України зазначається, що Петро Приймак є випускником Київської консерваторії імені Петра Ілліча Чайковського (нині Національна музична академія України).

З 1993 році був солістом Національної опери України. Приймак – лауреат Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів і Міжнародного музичного конкурсу імені Миколи Лисенка.

Він співав не лише на оперних сценах України, але й за кордоном, зокрема у Франції, Данії, Канаді, Японії, Німеччині, Швейцарії, Угорщині. У 2005 році став заслуженим артистом України.

Приймак виступав разом із братом Павлом, який також має звання заслуженого артиста України. Крім того, викладав на кафедрі камерного співу Національної музичної академії України.

