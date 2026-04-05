Сумну звістку повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Що відомо про смерть Асана Джемілєва?

У віці 88 років помер Асан Джемілєв. Його не стало 4 квітня 2026 року у Бахчисараї, тимчасово окупований Крим.

Рефат Чубаров нагадав, що Джемілєв був ветераном кримськотатарського національного руху. Також відомо, що це старший брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Його життєвий шлях нерозривно пов'язаний із боротьбою кримськотатарського народу за свої права, честь і майбутнє,

– висловили співчуття у Меджлісі кримськотатарського народу

Зазначається, що поховають ветерана 5 квітня у Бахчисараї.

