Сумну звістку повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Що відомо про смерть Асана Джемілєва?
У віці 88 років помер Асан Джемілєв. Його не стало 4 квітня 2026 року у Бахчисараї, тимчасово окупований Крим.
Рефат Чубаров нагадав, що Джемілєв був ветераном кримськотатарського національного руху. Також відомо, що це старший брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.
Його життєвий шлях нерозривно пов'язаний із боротьбою кримськотатарського народу за свої права, честь і майбутнє,
– висловили співчуття у Меджлісі кримськотатарського народу
Зазначається, що поховають ветерана 5 квітня у Бахчисараї.
Кого нещодавно втратила Україна?
5 квітня стало відомо про смерть Петра Приймака – соліста Національної опери України, заслуженого артиста. Він був також лауреатом Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів і Міжнародного музичного конкурсу імені Миколи Лисенка.
На війні загинув розвідник Антон "Умнік" Полюхович. Він захопив полонених під час рейду на Каховське водосховище і був нагороджений орденом "За мужність".
3 квітня відійшов у небуття Борис Зіменковський. Він був ректором ЛНМУ імені Данила Галицького з 1998 до 2023 року.