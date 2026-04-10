Трагическую весть сообщили на странице Львовского национального университета имени Ивана Франко. Именно там Тарас провел свои студенческие годы.

Что известно о бойце?

Тарас Борщ родился 24 декабря 1998 года. Он учился на географическом факультете ЛНУ.

Еще с первых дней полномасштабной войны Тарас взял оружие в руки и стал на защиту Украины. В армию он присоединился 8 апреля 2022 года.

Молодой человек был командиром отделения светотехнического обеспечения батальона связи и радиотехнического обеспечения одной из воинских частей.

Однако его жизнь оборвалась 4 апреля 2026 года. Собратья вспоминают Тараса как доброго и храброго человека. Командиры отмечают его ответственность при выполнении задач и мастерство в работе с различными типами вооружений.

Тарас был ранен и проходил реабилитацию, и несмотря на все, он возвращался в строй. У военного остались жена и 4-месячная дочь.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная честь и слава Герою!

