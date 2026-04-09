Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Что известно о полицейском?

Бойца штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" старшего лейтенанта полиции Дениса Бондаря провели в последний путь. Он погиб в результате удара "Шахеда" вблизи его авто после выполнения боевого задания.

Денис Бондарь родился 23 января 1989 года в городе Хмельник, расположенного в Винницкой области. После окончания школы прошел срочную службу в ВСУ, а в 2010 году поступил на службу в правоохранительные органы.



Погибший Денис Бондарь / Национальная полиция Украины

Там он служил инспектором патрульной службы, после чего нес службу в составе сектора реагирования патрульной полиции в родном городе. Более того, его неоднократно отправляли в зону проведения АТО и ООС.

Мужчина окончил Национальную академию управления и получил высшее образование по специальности правоведение. В феврале 2023 года, во время формирования штурмовой бригады "Ярость" он присоединился к штурмовому полку "Цунами".

Как штурмовик, Денис прошел с побратимами тяжелые бои по освобождению и удержанию городов и сел Донецкой и Харьковской областей. Впоследствии он перешел на работу с дронами. Вел аэроразведку и уничтожал оккупантов с неба.

Собратья будут помнить Дениса как преданного делу бойца, который упорно выполнял поставленные боевые задачи. На него можно было положиться в бою. Он был ответственный, как на позиции так и в быту. Всегда интересовался новым и постоянно развивался,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Бондаря. Вечная память!

