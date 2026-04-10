Трагічну звістку повідомили на сторінці Львівського національного університету імені Івана Франка. Саме там Тарас провів свої студентські роки.

Що відомо про бійця?

Тарас Борщ народився 24 грудня 1998 року. Він навчався на географічному факультеті ЛНУ.

Ще з перших днів повномасштабної війни Тарас взяв зброю до рук і став на захист України. До війська він долучився 8 квітня 2022 року.

Молодий чоловік був командиром відділення світлотехнічного забезпечення батальйону зв'язку та радіотехнічного забезпечення однієї з військових частин.

Однак його життя обірвалося 4 квітня 2026 року. Побратими згадують Тараса як доброго й хороброго чоловіка. Командири відзначають його відповідальність при виконанні завдань і майстерність у роботі з різними типами озброєнь.

Тарас був поранений і проходив реабілітацію, та попри все, він повертався в стрій. У військового залишилися дружина й 4-місячна донька.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна честь і слава Герою!

