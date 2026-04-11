Загиблі Владислав Трященко та Євгеній Бережний були друзями та служили в 1 корпусі НГУ "Азов". Про це повідомили в Суспільне Полтава.

Що відомо про загиблих військових?

Мати нацгвардійця Трященка розповіла, що син завжди дбав про неї та підтримував. З 16 років він був учасником "Центурії", а невдовзі мало виповнитися три роки, відколи став на захист України на Донеччині.

Це велике горе і дуже велика скорбота. Я не можу передати, що я зараз відчуваю. Я лишилась одна на білім цім світі,

– сказала мати Любов Трященко.

Нацгвардієць Євген Бережний з позивним "Сова" одружився за 2 місяці до загибелі. Його дружина Вікторія розповіла, що чоловік завжди був для неї опорою.

Я навіть не можу повірити, що його більше немає. Таке враження, що я йому в телеграмі пишу, пишу, у мене відчуття, наче він там на завданні, просто не відповідає, а зараз зайде додому у двері, я оце чекаю, доки він зайде,

– повідомила Вікторія Бережна.



Марш пам'яті за загиблими бійцями / Фото Суспільне Полтава

Товариш загиблих Євген "Дьорік" розповів, що з "Хобітом" разом прийшли до "Азову", проходили БЗВП і ВЛК, від початку були поруч. За його словами, Трященко та Бережний були справжнім прикладом хоробрості та кмітливості.

Військових поховали на Алеї Героїв Затуринського кладовища, де запалили фаєри та провели молитву українського націоналіста.

