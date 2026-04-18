Рябцева погибла, обеспечивая своих на позиции едой. Об этом сообщили в соломенском РТЦК и СП.
Смотрите также С 2025 года считался пропавшим без вести: на войне погиб Андрей Куценко
Что известно о погибшей защитнице?
Алина Рябцева родилась 12 ноября 1990 года. Сначала она служила в Киеве в ТЦК, но по собственному желанию перевелась в боевое подразделение.
Украинская журналистка и военнослужащая Елена Белозерская рассказала, что последняя миссия защитницы была на Черниговщине. Рябцева должна была обеспечивать бойцов на позициях едой.
Украинская защитница погибла 12 апреля 2026 года, когда шла забирать БпЛА и подорвалась на мине, которую враг установил дистанционно.
Ее убило очередное "перемирие". Пока враг врал о тишине, засада уже ждала нашу посестру. Алина погибла, обеспечивая своих на позиции едой. Выполнила задание до конца,
– заявили в ТЦК.
Рябцева также имела мужа военного и двух детей. Прощание состоится 20 апреля, а похоронят героиню в Киеве.
Кого еще потеряла Украина?
Александр Чернышов, уроженец Грозного, погиб на войне в Украине. Жизнь военного оборвалась на Днепропетровщине из-за попадания вражеского БпЛА "Молния".
Командир экипажа беспилотников Роман Осипов погиб 8 апреля 2026 года в Днепропетровской области. Военный родился в поселке Затишье в Одесской области и работал там полицейским.
Владимир Полегенький погиб во время выполнения боевого задания в Орехове Запорожской области 30 марта 2026 года.