Рябцева погибла, обеспечивая своих на позиции едой. Об этом сообщили в соломенском РТЦК и СП.

Смотрите также С 2025 года считался пропавшим без вести: на войне погиб Андрей Куценко

Что известно о погибшей защитнице?

Алина Рябцева родилась 12 ноября 1990 года. Сначала она служила в Киеве в ТЦК, но по собственному желанию перевелась в боевое подразделение.

Украинская журналистка и военнослужащая Елена Белозерская рассказала, что последняя миссия защитницы была на Черниговщине. Рябцева должна была обеспечивать бойцов на позициях едой.

Украинская защитница погибла 12 апреля 2026 года, когда шла забирать БпЛА и подорвалась на мине, которую враг установил дистанционно.

Ее убило очередное "перемирие". Пока враг врал о тишине, засада уже ждала нашу посестру. Алина погибла, обеспечивая своих на позиции едой. Выполнила задание до конца,

– заявили в ТЦК.

Рябцева также имела мужа военного и двух детей. Прощание состоится 20 апреля, а похоронят героиню в Киеве.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алины Рябцевой. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?