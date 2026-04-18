Куценко погиб 6 сентября 2025 года в Донецкой области. Об этом сообщили в Боярской МТГ.
Что известно о погибшем защитнике?
Андрей Куценко родился в 1999 году в Боярке. Получил там среднее образование и впоследствии прошел военную срочную службу в пограничных войсках.
Куценко также работал в супермаркете Novus в Вишневом, а в ряды ВСУ присоединился 3 июля 2025 года. Только после проведения ДНК-экспертизы его тело смогли идентифицировать.
Скорбим, склоняя головы в скорби. Память об Андрее Куценко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков,
– написали в Боярской общине.
Прощание с украинским защитником состоится 18 апреля 2026 года, а похоронят Куценко в селе Макеевка Белоцерковского района.
Кого еще потеряла Украина?
Командир экипажа беспилотников Роман Осипов погиб 8 апреля 2026 года в Днепропетровской области. Он родился в поселке Затишье в Одесской области и работал там полицейским.
На войне погиб житель Закарпатской области Виктор Шпиньович. Извещение о его смерти поступило 10 апреля 2026 года.
Тарас Борщ, 27-летний военный, отдал свою жизнь, защищая Украину. Он присоединился к войску 8 апреля 2022 года и был командиром отделения светотехнического обеспечения батальона связи.