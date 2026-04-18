Куценко погиб 6 сентября 2025 года в Донецкой области. Об этом сообщили в Боярской МТГ.

Что известно о погибшем защитнике?

Андрей Куценко родился в 1999 году в Боярке. Получил там среднее образование и впоследствии прошел военную срочную службу в пограничных войсках.

Куценко также работал в супермаркете Novus в Вишневом, а в ряды ВСУ присоединился 3 июля 2025 года. Только после проведения ДНК-экспертизы его тело смогли идентифицировать.

Скорбим, склоняя головы в скорби. Память об Андрее Куценко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков,

– написали в Боярской общине.

Прощание с украинским защитником состоится 18 апреля 2026 года, а похоронят Куценко в селе Макеевка Белоцерковского района.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Куценко. Светлая память!

