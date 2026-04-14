В Грозном Чернышев окончил училище и получил специальность слесаря. Об этом сообщили в Попаснянской МВА.

Смотрите также На Днепропетровщине погиб командир экипажа БпЛА Роман Осипов

Что известно о погибшем военном?

На Луганщину Чернышев с семьей переехали, когда ему было 15 лет. Для семьи город Попасная стал новой Родиной.

С раннего возраста Чернышев работал на предприятии СМП, а впоследствии устроился плотником на Укрзализныцю. Рабочие коллеги отметили, что будущий военный был очень ответственным и имел "золотые руки".

В начале полномасштабного вторжения семья Чернышева находилась на Луганщине. Из-за массированных вражеских обстрелов семья была вынуждена сначала эвакуироваться в Бахмут, а затем – в Днепр.

В январе 2026 года Чернышев присоединился в ряды ВСУ. Служил во 2 роте инженерной поддержки батальона воинской части Т0940.

Погиб военный на Днепропетровщине в результате попадания вражеского БпЛА "Молния". 10 апреля 2026 года Чернышева похоронили на Аллее славы в Днепре. У него остались жена, дочь, мать и сестра.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Чернышева. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?