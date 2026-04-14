В Грозному Чернишов закінчив училище та отримав спеціальність слюсаря. Про це повідомили в Попаснянській МВА.

Що відомо про загиблого військового?

На Луганщину Чернишов з родиною переїхали, коли йому було 15 років. Для сім'ї місто Попасна стало новою Батьківщиною.

З раннього віку Чернишов працював на підприємстві СМП, а згодом влаштувався теслярем на Укрзалізницю. Робочі колеги зазначили, що майбутній військовий був дуже відповідальним та мав "золоті руки".

На початку повномасштабного вторгнення родина Чернишова перебувала на Луганщині. Через масовані ворожі обстріли сім'я була вимушена спочатку евакуюватися до Бахмуту, а згодом – у Дніпро.

У січні 2026 року Чернишов доєднався до лав ЗСУ. Служив у 2 роті інженерної підтримки батальйону військової частини Т0940.

Загинув військовий на Дніпропетровщині внаслідок влучання ворожого БпЛА "Молнія". 10 квітня 2026 року Чернишова поховали на Алеї слави у Дніпрі. У нього залишилися дружина, донька, мати та сестра.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Чернишова. Світла пам'ять!

