Впоследствии, в декабре 2023 года, Лукьяненко снова присоединился в ряды ВСУ. Об этом сообщили в Бориспольской МТГ.

Что известно о погибшем военном?

Сергей Лукьяненко родился 24 января 1985 года в селе Зубковичи Житомирской области. Окончил Рогозовский лицей и продолжил учиться уже в учебном пункте аварийно-спасательного отряда ГСЧС Киевщины.

В течение длительного времени будущий военный работал водителем погрузчика в Государственной пожарно-спасательной части в Броварах.

Добрый, искренний, ответственный, трудолюбивый, всегда готов подставить свое плечо поддержки каждому, кто в этом нуждался – таким запомнят Сергея родные, близкие, односельчане,

– написали в Бориспольской общине.

Украинский защитник также интересовался автомобилями и мотоциклами, с удовольствием изучал их технические характеристики и мастерски занимался ремонтом.

В 2015 – 2016 годах присоединился к 79 бригаде десантно-штурмового батальона "Феникс", а в 2023 году служил в 57 ОМПБр и был награжден памятным знаком "За оборону Волчанска".

Погиб Сергей Лукьяненко 31 марта 2026 года на Харьковщине. Церемония прощания состоится 20 апреля в 12:15 возле его дома.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Лукьяненко. Светлая память!

