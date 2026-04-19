Впоследствии, в декабре 2023 года, Лукьяненко снова присоединился в ряды ВСУ. Об этом сообщили в Бориспольской МТГ.
Что известно о погибшем военном?
Сергей Лукьяненко родился 24 января 1985 года в селе Зубковичи Житомирской области. Окончил Рогозовский лицей и продолжил учиться уже в учебном пункте аварийно-спасательного отряда ГСЧС Киевщины.
В течение длительного времени будущий военный работал водителем погрузчика в Государственной пожарно-спасательной части в Броварах.
Добрый, искренний, ответственный, трудолюбивый, всегда готов подставить свое плечо поддержки каждому, кто в этом нуждался – таким запомнят Сергея родные, близкие, односельчане,
– написали в Бориспольской общине.
Украинский защитник также интересовался автомобилями и мотоциклами, с удовольствием изучал их технические характеристики и мастерски занимался ремонтом.
В 2015 – 2016 годах присоединился к 79 бригаде десантно-штурмового батальона "Феникс", а в 2023 году служил в 57 ОМПБр и был награжден памятным знаком "За оборону Волчанска".
Погиб Сергей Лукьяненко 31 марта 2026 года на Харьковщине. Церемония прощания состоится 20 апреля в 12:15 возле его дома.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Лукьяненко. Светлая память!
Кого еще потеряла Украина?
Андрей Куценко, гранатометчик из Киевской области, погиб на войне 6 сентября 2025 года. Прощание с ним состоялось 18 апреля 2026 года в селе Макеевка.
В Полтаве попрощались с 20-летними нацгвардейцами Владиславом Трященко и Евгением Бережным, которые погибли на Харьковщине. Погибшие были друзьями и служили в 1 корпусе НГУ "Азов".
Тарас Борщ, 27-летний военный, отдал свою жизнь, защищая Украину. Он присоединился к армии 8 апреля 2022 года.