Церемонія прощання з Артуром Петровим відбулась у Києві на Майдані Незалежності біля Монумента. Про це повідомляє Радіо NV.

До слова Вдова фронтмена ADAM вперше розповіла про невиліковну хворобу, з якою він жив роками

На прощання з Артуром Петровим прийшло безліч людей – рідні, близькі, військовослужбовці, колеги-гумористи та всі охочі. Під час церемонії виступив комік та військовослужбовець Сергій Ліпко й пригадав, яким був його друг та колега.

Я спілкувався з Артуром, коли він був у війську. Хочу зазначити, що він – дуже добра людина, але й фаховий військовий також. Став фаховим військовим дуже швидко. Термінологія, якою він оперував, його постійні навчання... Він був гідним до останнього,

– сказав Сергій Ліпко.

Також прощання відвідав гуморист Василь Байдак. В інстаграм-сторіз він показав постер з Артуром, де було його фото та напис: "Пам'ятайте його смішним".



Прощання з Артуром Петровим / Фото з інстаграм-сторіз

Чин поховання відбувся на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Що відомо про Артура Петрова?