Церемония прощания с Артуром Петровым состоялась в Киеве на Майдане Независимости возле Монумента. Об этом сообщает Радио NV.

На прощание с Артуром Петровым пришло множество людей – родные, близкие, военнослужащие, коллеги-юмористы и все желающие. Во время церемонии выступил комик и военнослужащий Сергей Липко и вспомнил, каким был его друг и коллега.

Я общался с Артуром, когда он был в армии. Хочу отметить, что он – очень хороший человек, но и профессиональный военный также. Стал профессиональным военным очень быстро. Терминология, которой он оперировал, его постоянные обучения... Он был достойным до последнего,

– сказал Сергей Липко.

Также прощание посетил юморист Василий Байдак. В инстаграм-сториз он показал постер с Артуром, где было его фото и надпись: "Помните его смешным".



Прощание с Артуром Петровым / Фото из инстаграм-сториз

Чин захоронения состоялся на Национальном военном мемориальном кладбище.

