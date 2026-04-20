Трагическое известие сообщила пресс-служба Петровского поселкового совета.

Что известно о гибели родных братьев?

Оба брата служили в составе 100-й отдельной механизированной бригады. Олег занимал должность водителя второй танковой роты танкового батальона воинской части А7028, а Константин был главным сержантом той же второй танковой роты этого батальона.

Олег Зализняк умер 14 апреля от минно-взрывного ранения, которое получил 18 марта вблизи Константиновки Донецкой области в результате удара вражеского FPV-дрона.

Его брат Константин Зализняк погиб 15 апреля во время выполнения боевого задания вблизи Камышевахи Запорожской области. Жизнь военного оборвалась из-за удара беспилотника типа "Молния".

Обе потери стали тяжелым ударом для родных, близких и жителей общины. Родители потеряли сразу двух сыновей-соколов... Красавцы. Мамины и папины крылья. Мамина и папина опора и надежда... Эту боль невозможно измерить словами. Это рана, которая навсегда останется в сердце семьи и всей общины,

– говорится в сообщении.

Оба брата были уроженцами села Водяное.

Олег родился 2 октября 1992 года, работал на предприятиях громады. 1 октября 2024 года Олег был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту. У мужчины осталась жена и пятилетняя дочь.

Константин родился 24 октября 1996 года. В 2016 году он получил специальность электрогазосварщика и монтажника санитарно-технических систем и оборудования. Уже в следующем году его призвали на срочную военную службу. В 2019 году мужчина подписал контракт с Вооруженными силами Украины и с тех пор связал свою жизнь с армией. У защитника осталась жена.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Олега и Константина Зализняков. Вечная память Героям!

