Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил кинорежиссер Владимир Тихий.
Игорь Малахов погиб 29 декабря 2023 года в боях под Авдеевкой – возле села Степное. К этому времени защитник считался пропавшим без вести, его идентифицировали по ДНК.
Церемония прощания с режиссером состоится во вторник, 21 апреля, в Киеве. В 10:00 на Майдане Независимости начнется минута молчания, далее память Малахова почтят возле Оболонской РГА.
В 11:30 начнется отпевание в Храме святых апостолов Павла и Петра возле Берковецкого кладбища. Похоронят павшего военного на Аллее славы.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Малахова. Вечная память и слава Герою!
Напомним, что вчера в Киеве попрощались со стендап-комиком Артуром Петровым. Церемония состоялась на Майдане Независимости возле Монумента. Провести мужчину в последний путь пришли его родные, близкие, военнослужащие и коллеги, в частности Сергей Липко и Василий Байдак.
Петров погиб 18 марта во время эвакуации раненых в поселке Купянск-Узловой Харьковской области, о чем сообщила его жена в фейсбуке. Стендап-комик присоединился к войску в апреле прошлого года, последние месяцы служил в 43-й отдельной механизированной бригаде.
Кого еще из защитников потеряла Украина?
31 марта 2026 года на Харьковщине погиб Сергей Лукьяненко. В 2015 – 2016 годах он участвовал в боевых действиях в зоне АТО, а в 2023 году служил в 57 ОМПБр.
12 апреля погибла Алина Рябцева – младший сержант 114 отдельной бригады ТрО ВСУ. Она шла забирать БпЛА и подорвалась на мине, которую россияне установили дистанционно.