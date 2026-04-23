Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов в фейсбуке.

Что известно о бойце?

По данным местных властей, Руслан Энвальт родился 7 июля 1986 года в Каменском. В 2005 году окончил ПТУ №24. Затем длительное время работал водителем на АТЦ. В октябре 2025 года мужчина присоединился к ВСУ.

К сожалению, 15 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Семеновка Донецкой области защитник погиб из-за попадания FPV-дрона. У него остались жена, дочь и сын.

От имени всей общины, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Руслана Энвальта. Вечная память Герою!