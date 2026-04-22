С погибшим юношей попрощались 21 апреля 2026 года. Об этом сообщили в Общественное Чернигов.

Смотрите также Их любовь оборвала мина: на Черниговщине перед свадьбой трагически погибла молодая пара

Что известно о погибшем парне?

Денис Дубина учился в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой и мечтал в будущем стать военным, как его отец.

Заместитель начальника лицея Зоя Салай рассказала, что юноша хорошо учился, был высоким и очень красивым.

Он такой был вдумчивый, такой спокойный, уравновешенный, воспитанный, выдержанный. Только хорошие слова можно говорить о нем,

– отметила Салай.

Воспитательница взвода в лицее сообщила, что Денис Дубина также был очень ответственным и целеустремленным, а она помнит его всегда улыбающимся.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Дубины. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?